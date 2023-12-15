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Еремеев Анатолий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.09.1943

Дата смерти

Около ?.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.09.1943

Отец: Еремеев Егор Степанович

Мать: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.12.1978

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