Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.11.1930
Дата смерти07.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягинцев Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягинцев Николай Иванович
Смерть
07.02.2007
Похороны
Неизвестно