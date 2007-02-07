Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.11.1930

Дата смерти

07.02.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930

Отец: Еремеев Егор Степанович

Мать: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягинцев Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягинцев Николай Иванович

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Смерть
07.02.2007
Похороны
Неизвестно
Назарово, город Назарово, Красноярский край

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