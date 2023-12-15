Еремеев Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеев Михаил Егорович

Еремеев Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

17.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Еремеев Егор Степанович

Мать: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.07.1957

Дочь: Шевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Еремеева (Милюхина) Мария

Рождение ребёнка
Около ?.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева (Милюхина) Мария

Смерть
17.05.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.