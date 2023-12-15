Еремеев Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти17.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
19.07.1957
Дочь: Шевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Еремеева (Милюхина) Мария
Рождение ребёнка
Около ?.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева (Милюхина) Мария
Смерть
17.05.1979