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Зяблицкая Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зяблицкий Василий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Жданова (Зяблицкая) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Зяблицкий Василий

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Зяблицкий Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Зяблицкий Василий

Смерть
1968

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