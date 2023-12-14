Зяблицкая Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зяблицкий Василий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Жданова (Зяблицкая) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Зяблицкий Василий
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Зяблицкий Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Зяблицкий Василий
Смерть
1968