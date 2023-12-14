Зяблицкий Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблицкий Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зяблицкая Домна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Жданова (Зяблицкая) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Зяблицкая Домна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Зяблицкий Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Зяблицкая Домна

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