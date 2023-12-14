Зяблицкий Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зяблицкая Домна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Жданова (Зяблицкая) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Зяблицкая Домна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Зяблицкий Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Зяблицкая Домна