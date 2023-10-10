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Шевцов Тихон Яковлевич

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Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

12.07.1885

Дата смерти

03.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885

Отец: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Мать: Шевцова Татьяна Кирилловна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шевцов Пантелей Тихонович

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Шевцов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Шевцов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шевцова Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ткачева Мария Тиховна

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Шевцов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Евдокия Евлампиевна

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
03.04.1943
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
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