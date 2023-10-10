Шевцов Тихон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1885
Дата смерти03.04.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шевцов Пантелей Тихонович
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Рождение ребёнка
25.10.1907
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Рождение ребёнка
29.06.1910
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шевцова Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ткачева Мария Тиховна
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Евлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1943