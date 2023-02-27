слобода Троицкая, слобода Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд (на 1892) — Familio

Троицкая

Волотовская волость, Новооскольский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1464Троицкая (Котельная Плата), слобода вл.при колодцах.3532150717665Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Баклановская волость
560. Троицкая, слобода бывшая владельческая, дворов 223, жителей 1603, церковь православная, школа, 3 лавки

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Новооскольский уезд, Волотовская волость
Троицкая сл. 35943945Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 12.
Троицкий хутор26230235Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 12.
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