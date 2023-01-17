село Малотроицкое, село Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Малотроицкое

Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Чернянский район
133536Малотроицкоесело51°02'38°02'M-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Чернянский муниципальный район, Малотроицкое сельское поселение
14654440101с Малотроицкоесело
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