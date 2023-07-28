Шевцов Яков (Иаков) Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцов Яков (Иаков) Савельевич

Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шевцов Савелий (Савва) Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1878

Сын: Шевцов Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Шевцов Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Романенко Анна Яковлева

Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснюкова Дуня Яковлева

Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Татьяна Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд