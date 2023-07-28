Шевцов Яков (Иаков) Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Шевцов Савелий (Савва) Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1878
Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
12.07.1885
Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Романенко Анна Яковлева
Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснюкова Дуня Яковлева
Мать ребёнка: Шевцова Татьяна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно