Шевцова Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснюкова (Шевцова) Дуня Яковлева
Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1878
Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич
Рождение ребёнка
12.07.1885
Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Романенко (Шевцова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич
Смерть
Неизвестно