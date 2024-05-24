Шевцова Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснюкова (Шевцова) Дуня Яковлева

Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1878

Сын: Шевцов Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Шевцов Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Романенко (Шевцова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Шевцов Яков (Иаков) Савельевич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно

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