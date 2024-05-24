Шевцова (Шевцова) Марфа Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевцов Пантелей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шевцов Николай Пантилеймонович
Отец ребёнка: Шевцов Пантелей
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Пантелей
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Пантелей
Смерть
1939