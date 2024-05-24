Шевцова (Шевцова) Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Шевцова) Марфа Тихоновна

Место рождения

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

1931 г.р.
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Место
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Рождение
1912

Отец: Шевцов Тихон Яковлевич

Мать: Шевцова (Андрецова) Евдокия Евлампиевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Пантелей

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шевцов Николай Пантилеймонович

Отец ребёнка: Шевцов Пантелей

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Пантелей

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Пантелей

Смерть
1939
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

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