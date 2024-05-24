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Шевцов Николай Пантилеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Шевцов Пантелей

Мать: Шевцова (Шевцова) Марфа Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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