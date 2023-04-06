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Конохов Ефимий Павлов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Конохова Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Конохов Александр Ефимов

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ефросиния Ефимова

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1895

Сын: Конохов Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Конохов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1900

Дочь: Федора Ефимова

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Конохов Иродион Ефимов

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1908

Сын: Конохов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1911

Сын: Конохов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1913

Сын: Конохов Константин Ефимов

Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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