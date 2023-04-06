Конохов Ефимий Павлов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1890
Жена: Конохова Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1891
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ефросиния Ефимова
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
Рождение ребёнка
08.09.1895
Сын: Конохов Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1897
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1900
Дочь: Федора Ефимова
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
Рождение ребёнка
08.11.1902
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1908
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1911
Сын: Конохов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1913
Сын: Конохов Константин Ефимов
Мать ребёнка: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно