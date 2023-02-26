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Конохов Василий Ефимович

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: Конохов Ефимий Павлов

Мать: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конохова Анна Владимировна

Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести
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