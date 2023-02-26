Конохов Василий Ефимович
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Отец: Конохов Ефимий Павлов
Мать: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести