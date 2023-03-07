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Конохов Павел Кононов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.11.1840

Дата смерти

01.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1840

Отец: Сырицын Конон Стефанов

Мать: Сырицина Агафья Власова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1861

Жена: Конохова Анна Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1862

Сын: Конохов Нестор Павлов

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1864

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Рождение ребёнка
14.06.1873

Дочь: Агрипина Павлова

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1875

Сын: Конохов Иосиф Павлов

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1882

Дочь: Дария Павлова

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Конохов Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1885

Сын: Конохов Семён Павлов

Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.03.1904
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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