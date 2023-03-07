Конохов Павел Кононов
Место рождения
Дата рождения01.11.1840
Дата смерти01.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1840
Отец: Сырицын Конон Стефанов
Мать: Сырицина Агафья Власова
Бракосочетание
10.11.1861
Жена: Конохова Анна Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1862
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
22.01.1864
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
14.06.1873
Дочь: Агрипина Павлова
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
03.09.1875
Сын: Конохов Иосиф Павлов
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
19.05.1877
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
14.07.1879
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
09.03.1882
Дочь: Дария Павлова
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.10.1883
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Рождение ребёнка
31.08.1885
Сын: Конохов Семён Павлов
Мать ребёнка: Конохова Анна Максимова
Смерть
01.03.1904
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.