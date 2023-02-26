(Конохова) Агрипина Павлова
Место рождения
Дата рождения14.06.1873
Дата смерти10.11.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1873
Отец: Конохов Павел Кононов
Мать: Конохова Анна Максимова
Бракосочетание
19.01.1892
Муж: Гавриил Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
10.11.1892
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно