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(Конохова) Агрипина Павлова

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.06.1873

Дата смерти

10.11.1892

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1873

Отец: Конохов Павел Кононов

Мать: Конохова Анна Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Гавриил Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
10.11.1892
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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