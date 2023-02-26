Гавриил Федосов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Федосий (Федот) Иванов
Мать: Феодосия Николаева
Бракосочетание
19.01.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1894
Жена: Татьяна Карпова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Фёдора Гаврилова
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Семён Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Сергей Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
Смерть
Неизвестно