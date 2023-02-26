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Гавриил Федосов

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федосий (Федот) Иванов

Мать: Феодосия Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1892

Жена: (Конохова) Агрипина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1894

Жена: Татьяна Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Фёдора Гаврилова

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Семён Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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