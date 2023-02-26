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Татьяна Карпова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1894

Муж: Гавриил Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Федосов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Фёдора Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федосов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Семён Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Федосов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федосов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федосов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Федосов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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