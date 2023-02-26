Татьяна Карпова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.06.1894
Муж: Гавриил Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Яков Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Федосов
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Фёдора Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федосов
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Семён Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Федосов
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федосов
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федосов
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Сергей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Федосов
Смерть
Неизвестно