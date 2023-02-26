Сырицина Агафья Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти28.05.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорий (Георгий) Кононов
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
25.10.1820
Сын: Сырицын Дмитрий (Конахов)
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
12.08.1823
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Кононова
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Параскева Кононова
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
23.07.1832
Сын: Роман Кононов
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
07.04.1834
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
д.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1837
Сын: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Рождение ребёнка
01.11.1840
Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов
Смерть
28.05.1871