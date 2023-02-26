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Сырицина Агафья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

28.05.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сырицин Евдоким Кононов

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий (Георгий) Кононов

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1820

Сын: Сырицын Дмитрий (Конахов)

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1823

Сын: Сырицын Матвей Кононов

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Кононова

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Параскева Кононова

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Рождение ребёнка
23.07.1832

Сын: Роман Кононов

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1834

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

д.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1837

Сын: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Конохов Павел Кононов

Отец ребёнка: Сырицын Конон Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.05.1871
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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