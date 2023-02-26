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Василий ст

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Место рождения

д.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.04.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1834

Отец: Сырицын Конон Стефанов

Мать: Сырицина Агафья Власова

д.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
отпущенный по билету рядовой Подольского полка
Смерть
Неизвестно
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