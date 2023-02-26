Василий ст
Место рожденияд.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.04.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1834
Отец: Сырицын Конон Стефанов
Мать: Сырицина Агафья Власова
д.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
отпущенный по билету рядовой Подольского полка
Смерть
Неизвестно