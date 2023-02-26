Конохов Яков Ефимович
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897
Отец: Конохов Ефимий Павлов
Мать: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
170-й пехотный Молодечненский полк
Смерть
Неизвестно