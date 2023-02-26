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Конохов Яков Ефимович

Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897

Отец: Конохов Ефимий Павлов

Мать: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
170-й пехотный Молодечненский полк
Смерть
Неизвестно
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