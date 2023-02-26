Конохов Константин Ефимов
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.11.1913
Дата смерти10.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1913
Отец: Конохов Ефимий Павлов
Мать: Конохова Мария Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1914
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище