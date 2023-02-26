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Конохов Константин Ефимов

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.11.1913

Дата смерти

10.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1913

Отец: Конохов Ефимий Павлов

Мать: Конохова Мария Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1914
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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