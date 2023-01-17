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Кедровский Алексей Иванович

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Место рождения

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кедровский Иван Тимофеевич

Мать: Кедровская Татьяна Ивановна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Духовном училище.
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Кедровская Александра Фадеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кедровская Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кедровский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кедровская Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кедровская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Скорбященской Тюремной церкви.
Смерть
До 1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Утонул.
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