Кедровский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Образование
1834
Обучается в Духовном училище.
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кедровская Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна
Работа или профессия
1842
Дьячок Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кедровский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кедровская Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кедровская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кедровская Александра Фадеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Скорбященской Тюремной церкви.
Смерть
До 1885
Утонул.