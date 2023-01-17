Кедровский Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кедровский Александр Иванович
Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна
Работа или профессия
1816
Дьячок Иоанно-Богословской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кедровский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кедровская Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кедровская Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кедровский Афиноген Иванович
Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна
Работа или профессия
1833
От должности отстранен.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно