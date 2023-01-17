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Кедровский Иван Тимофеевич

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Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кедровский Тимофей Леонтьевич

Мать: Кедровская Ксения Никитична

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кедровский Александр Иванович

Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Иоанно-Богословской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кедровский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кедровская Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кедровская Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кедровский Афиноген Иванович

Мать ребёнка: Кедровская Татьяна Ивановна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1833
Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
От должности отстранен.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедровская Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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