Кедровская Ксения Никитична
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Дворянская дочь.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кедровский Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кедровский Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кедровский Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кедровский Тимофей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно