Кедровская Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская Ксения Никитична

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Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дворянская дочь.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кедровский Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кедровский Тимофей Леонтьевич

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кедровский Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кедровский Тимофей Леонтьевич

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедровский Тимофей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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