Кедровская Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кедровский Александр Иванович
Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кедровский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кедровская Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кедровская Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кедровский Афиноген Иванович
Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно