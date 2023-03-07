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Кедровская Татьяна Ивановна

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Место рождения

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кедровский Александр Иванович

Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кедровский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кедровская Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кедровская Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кедровский Афиноген Иванович

Отец ребёнка: Кедровский Иван Тимофеевич

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедровский Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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