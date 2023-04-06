Кедровская Александра Фадеевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кедровская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кедровский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кедровская Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кедровская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович
Место жительства
1885
В причте Николаевской Владыченской церкви г. Вологды.
Смерть
Неизвестно