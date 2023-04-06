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Кедровская Александра Фадеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Кедровский Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кедровская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кедровский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кедровская Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кедровская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кедровский Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В причте Николаевской Владыченской церкви г. Вологды.
Смерть
Неизвестно
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