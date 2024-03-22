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Кедровский Павел Алексеевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

11.04.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кедровский Алексей Иванович

Мать: Кедровская Александра Фадеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1866 по 1873
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Леонтиевской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Кедровская Мария Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кедровский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кедровская Юлия Павловна

Мать ребёнка: Кедровская Мария Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кедровский Павел Павлович

Мать ребёнка: Кедровская Мария Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
11.04.1874 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Леонтиевская церковь. Безместным священник (оставил должность в Леонтьевском храме в 1873 году), 29 лет, от чахотки.
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