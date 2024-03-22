Кедровский Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти11.04.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
С 1866 по 1873
Священник Леонтиевской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кедровский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Павловна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кедровская Юлия Павловна
Мать ребёнка: Кедровская Мария Павловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кедровский Павел Павлович
Мать ребёнка: Кедровская Мария Павловна
Смерть
11.04.1874 ст.
Леонтиевская церковь. Безместным священник (оставил должность в Леонтьевском храме в 1873 году), 29 лет, от чахотки.