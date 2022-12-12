Кедровская Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКедровская Мария Павловна

Кедровская Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кедровский Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кедровский Павел Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кедровская Юлия Павловна

Отец ребёнка: Кедровский Павел Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кедровский Павел Павлович

Отец ребёнка: Кедровский Павел Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В причте Леонтиевской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедровский Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close