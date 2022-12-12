Кедровская Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кедровский Алексей Павлович
Отец ребёнка: Кедровский Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кедровская Юлия Павловна
Отец ребёнка: Кедровский Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кедровский Павел Павлович
Отец ребёнка: Кедровский Павел Алексеевич
Место жительства
1885
В причте Леонтиевской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно