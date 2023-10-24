Изюмова (Караулова) Павла Андреевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти20.03.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Караулов Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1818 ст.
В Николаевской Владыченской церкви.
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.
Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич
Зосимо-Савватиевская церковь. Восприемник: Вологодский мещанский сын Гаврил Петров Горбунов. Крестил священник Стефан Кирилов Юшков с диаконом Алексеем Городецким и дьячком Фаддем Изюмовым.
Рождение ребёнка
11.04.1822 ст.
Дочь: Кедровская (Изюмова) Александра Фадеевна
Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич
Восприемник: родная тетя Никия Андреевна Караулова, сестра матери.
Рождение ребёнка
16.11.1823 ст.
Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич
Восприемник: вологодский мещанин Александр Афанасьев Митрополов.
Рождение ребёнка
27.03.1825 ст.
Сын: Изюмов Александр Фадеевич
Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич
Восприемник: вологодский мещанин Александр Афанасьевич Митрополов.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Изюмова Елизавета Фадеевна
Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1831 ст.
Дочь: Изюмова Анна Фадеевна
Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич
Смерть
20.03.1855 ст.
56 лет, от чахотки.