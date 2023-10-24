Изюмова (Караулова) Павла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова (Караулова) Павла Андреевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

20.03.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Караулов Андрей Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
28.07.1818 ст.

Муж: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
В Николаевской Владыченской церкви.
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.

Сын: Изюмов Николай Фадеевич

Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Зосимо-Савватиевская церковь. Восприемник: Вологодский мещанский сын Гаврил Петров Горбунов. Крестил священник Стефан Кирилов Юшков с диаконом Алексеем Городецким и дьячком Фаддем Изюмовым.
Рождение ребёнка
11.04.1822 ст.

Дочь: Кедровская (Изюмова) Александра Фадеевна

Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: родная тетя Никия Андреевна Караулова, сестра матери.
Рождение ребёнка
16.11.1823 ст.

Сын: Изюмов Василий Фадеевич

Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: вологодский мещанин Александр Афанасьев Митрополов.
Рождение ребёнка
27.03.1825 ст.

Сын: Изюмов Александр Фадеевич

Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: вологодский мещанин Александр Афанасьевич Митрополов.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Изюмова Елизавета Фадеевна

Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1831 ст.

Дочь: Изюмова Анна Фадеевна

Отец ребёнка: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.03.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
56 лет, от чахотки.

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