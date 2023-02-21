Изюмов Николай Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Изюмов Фаддей Васильевич
Мать: Изюмова Павла Андреевна
Работа или профессия
1832
При указе находящийся, назначен дьячком к Николаевской Владыченской церкви.
Образование
1834
Обучается в Вологодском Духовном уездном училище, в низшем отделении.
Смерть
Неизвестно