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Изюмов Николай Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Изюмов Фаддей Васильевич

Мать: Изюмова Павла Андреевна

Работа или профессия
1832
Вологда, город Вологда, Вологодская область
При указе находящийся, назначен дьячком к Николаевской Владыченской церкви.
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском Духовном уездном училище, в низшем отделении.
Смерть
Неизвестно
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