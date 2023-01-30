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Изюмов Александр Фадеевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1825 ст.

Отец: Изюмов (Попов) Фаддей Васильевич

Мать: Изюмова (Караулова) Павла Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: вологодский мещанин Александр Афанасьевич Митрополов.
Образование
1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Духовного училища.
Образование
1847
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил высшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
С 1856 по 1870
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Пристав при Сереговском частном солеваренном заводе Яренского уезда. Губернский, затем Коллежский Секретарь.
Смерть
Неизвестно

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