Изюмов Александр Фадеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1825 ст.
Восприемник: вологодский мещанин Александр Афанасьевич Митрополов.
Образование
1840
Окончил низшее отделение Духовного училища.
Образование
1847
Окончил высшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
С 1856 по 1870
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Пристав при Сереговском частном солеваренном заводе Яренского уезда. Губернский, затем Коллежский Секретарь.
Смерть
Неизвестно