Изюмов Фаддей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Изюмова Александра Фадеевна
Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Изюмов Александр Фадеевич
Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Изюмова Елизавета Фадеевна
Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна
Работа или профессия
До 1832
Дьячок Николаевской Владыченской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изюмова Павла Андреевна
Смерть
1832