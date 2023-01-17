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Изюмов Фаддей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Изюмов Николай Фадеевич

Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Изюмова Александра Фадеевна

Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Изюмов Василий Фадеевич

Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Изюмов Александр Фадеевич

Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Изюмова Елизавета Фадеевна

Мать ребёнка: Изюмова Павла Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
До 1832
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Николаевской Владыченской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изюмова Павла Андреевна

Смерть
1832
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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