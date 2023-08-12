Ложкин Захар Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 или 1797
Дата смерти16.01.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 или 1797
Отец: Буров Дементий Георгиевич
Мать: не указана
Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
19.01.1821
Дочь: Ложкина Ксения Захаровна
Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1822 или 1825
Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1823
Дочь: Ложкина Матрона Захаровна
Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Анисия Ивановна
Смерть
16.01.1860