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Ложкин Захар Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 или 1797

Дата смерти

16.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 или 1797

Отец: Буров Дементий Георгиевич

Мать: не указана

Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
19.01.1821

Дочь: Ложкина Ксения Захаровна

Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822 или 1825

Сын: Ложкин Кузьма Захарович

Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1823

Дочь: Ложкина Матрона Захаровна

Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ложкин Михаил Захарович

Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Ложкин Никифор Захарович

Мать ребёнка: Ложкина Анисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Анисия Ивановна

Смерть
16.01.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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