Ложкина Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1821
Дочь: Ложкина Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
1822 или 1825
Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1823
Дочь: Ложкина Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно