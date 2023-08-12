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Ложкина Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1821

Дочь: Ложкина Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822 или 1825

Сын: Ложкин Кузьма Захарович

Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1823

Дочь: Ложкина Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ложкин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Ложкин Никифор Захарович

Отец ребёнка: Ложкин Захар Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Захар Николаевич

Смерть
Неизвестно
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