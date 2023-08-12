Ложкин Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Ложкин Захар Николаевич
Мать: Ложкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1852
Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1854
Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1856
Дочь: Бурова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1859
Дочь: Ложкина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно