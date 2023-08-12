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Ложкин Михаил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Ложкин Захар Николаевич

Мать: Ложкина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1852

Сын: Ложкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1854

Сын: Буров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1856

Дочь: Бурова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1859

Дочь: Ложкина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Ложкина Марфа Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Марфа Васильевна

Смерть
Неизвестно
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