Ложкина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1852
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
02.07.1854
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
15.11.1856
Дочь: Бурова (Ложкина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
15.05.1859
Дочь: Ложкина (Ложкина) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
16.09.1861
Дочь: Бурова (Бурова) София Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
13.02.1864
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
14.01.1866
Дочь: Буровлева (Бурова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович
Смерть
Неизвестно