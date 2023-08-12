Ложкина Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
28.06.1852

Сын: Ложкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1854

Сын: Буров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1856

Дочь: Бурова (Ложкина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1859

Дочь: Ложкина (Ложкина) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1861

Дочь: Бурова (Бурова) София Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1864

Сын: Буров Антон Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1866

Дочь: Буровлева (Бурова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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