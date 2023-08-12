Ложкин Кузьма Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 или 1825
Дата смерти09.02.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1825
Отец: Ложкин Захар Николаевич
Мать: Ложкина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Ложкин Илья Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1854
Дочь: Ложкина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Агафия Моисеевна
Смерть
09.02.1857