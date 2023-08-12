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Ложкин Кузьма Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 или 1825

Дата смерти

09.02.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1825

Отец: Ложкин Захар Николаевич

Мать: Ложкина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ложкин Илья Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1854

Дочь: Ложкина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Агафия Моисеевна

Смерть
09.02.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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