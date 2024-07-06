Буров Дементий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Агафия
Рождение ребёнка
1790 или 1797
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
1804 или 1805
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
1809 или 1812
Мать ребёнка: Бурова Агафия
Рождение ребёнка
Около 17.12.1811
Мать ребёнка: Бурова Агафия
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1831