Буров Дементий Георгиевич Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буров Дементий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Агафия

Рождение ребёнка
1790 или 1797

Сын: Ложкин Захар Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ложкин Фрол Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
1804 или 1805

Сын: Ложкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Рождение ребёнка
1809 или 1812

Сын: Буров Андрей Дементьевич

Мать ребёнка: Бурова Агафия

Рождение ребёнка
Около 17.12.1811

Сын: Буров Петр Дементьевич

Мать ребёнка: Бурова Агафия

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1831

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