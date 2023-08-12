Ложкин Фрол Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Буров Дементий Георгиевич
Мать: не указана
Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Бракосочетание
17.10.1819
Рождение ребёнка
23.11.1820
Дочь: Ложкина (Ложкина) Екатерина Фроловна
Мать ребёнка: Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822
Дочь: Ложкина (Бурова) Любовь Фроловна
Мать ребёнка: Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
27.09.1824
Дочь: Бурова (Бурова) Вера Фроловна
Мать ребёнка: Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ложкина (Ложкина) Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно