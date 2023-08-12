Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1819

Муж: Ложкин Фрол Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1820

Дочь: Ложкина (Ложкина) Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822

Дочь: Ложкина (Бурова) Любовь Фроловна

Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1824

Дочь: Бурова (Бурова) Вера Фроловна

Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ложкина (Ложкина) Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ложкин Тарас Фролович

Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич

Смерть
Неизвестно

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