Ложкина (Шапкина) Евдокия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1819
Рождение ребёнка
23.11.1820
Дочь: Ложкина (Ложкина) Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822
Дочь: Ложкина (Бурова) Любовь Фроловна
Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1824
Дочь: Бурова (Бурова) Вера Фроловна
Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ложкина (Ложкина) Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Ложкин Фрол Николаевич
Смерть
Неизвестно