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Ложкин Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 или 1805

Дата смерти

25.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 или 1805

Отец: Буров Дементий Георгиевич

Мать: не указана

Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ложкин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ложкина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ложкина (Ложкина) Фекла Петровна

Мать ребёнка: Ложкина Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ложкин Самуил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.04.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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