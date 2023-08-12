Ложкин Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 или 1805
Дата смерти25.04.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 или 1805
Отец: Буров Дементий Георгиевич
Мать: не указана
Пасынок Дементия Георгиевича Бурова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Ложкина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ложкина (Ложкина) Фекла Петровна
Мать ребёнка: Ложкина Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.04.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область