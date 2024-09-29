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Ложкин Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Ложкин Петр Николаевич

Мать: Ложкина Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
06.01.1853

Дочь: Воинова (Ложкина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1855

Сын: Ложкин (Буров) Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ложкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1860

Сын: Ложкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1861

Дочь: Бурова (Бурова) Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1864

Дочь: Бурова (Бурова) Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Буров Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1868

Дочь: Бурова (Ложкина) Неонилла Сергеевна

Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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