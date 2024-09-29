Ложкин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1831
Отец: Ложкин Петр Николаевич
Мать: Ложкина Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
06.01.1853
Дочь: Воинова (Ложкина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
09.01.1855
Сын: Ложкин (Буров) Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1860
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
08.11.1861
Дочь: Бурова (Бурова) Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
04.06.1864
Дочь: Бурова (Бурова) Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
06.10.1866
Сын: Буров Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
27.10.1868
Дочь: Бурова (Ложкина) Неонилла Сергеевна
Мать ребёнка: Ложкина Мавра Ефимовна
Смерть
Неизвестно