Ложкина Мавра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Мавра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1853

Дочь: Воинова (Ложкина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1855

Сын: Ложкин (Буров) Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1860

Сын: Ложкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1861

Дочь: Бурова (Бурова) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1864

Дочь: Бурова (Бурова) Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Буров Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1868

Дочь: Бурова (Ложкина) Неонилла Сергеевна

Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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