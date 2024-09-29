Ложкина Мавра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1853
Дочь: Воинова (Ложкина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1855
Сын: Ложкин (Буров) Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1860
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1861
Дочь: Бурова (Бурова) Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1864
Дочь: Бурова (Бурова) Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1866
Сын: Буров Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1868
Дочь: Бурова (Ложкина) Неонилла Сергеевна
Отец ребёнка: Ложкин Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно