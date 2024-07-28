Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Ложкин Петр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1860
Рождение ребёнка
03.12.1863 или 13.12.1863
Дочь: Овсянкина Варвара Родионовна
Отец ребёнка: Овсянкин Родион Илларионович
Рождение ребёнка
13.12.1863
Сын: Овсянкин Николай Родионович
Отец ребёнка: Овсянкин Родион Илларионович
Рождение ребёнка
01.05.1866
Дочь: Овсянкина (Овсянкина) Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Овсянкин Родион Илларионович
Рождение ребёнка
02.10.1869
Отец ребёнка: Овсянкин Родион Илларионович
Рождение ребёнка
20.04.1872
Сын: Овсянкин Василий Родионович
Отец ребёнка: Овсянкин Родион Илларионович
Рождение ребёнка
23.06.1875
Дочь: Овсянкина (Овсянкина) Феврония Родионовна
Отец ребёнка: Овсянкин Родион Илларионович
Смерть
Неизвестно