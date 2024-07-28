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Овсянкин Родион Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Овсянкин Илларион Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1860

Жена: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1863 или 13.12.1863

Дочь: Овсянкина Варвара Родионовна

Мать ребёнка: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1863

Сын: Овсянкин Николай Родионович

Мать ребёнка: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1866

Дочь: Овсянкина (Овсянкина) Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1869

Сын: Овсянкин Петр Родионович

Мать ребёнка: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1872

Сын: Овсянкин Василий Родионович

Мать ребёнка: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1875

Дочь: Овсянкина (Овсянкина) Феврония Родионовна

Мать ребёнка: Овсянкина (Бурова) Татьяна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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