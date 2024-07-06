Бурова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурова Агафия

Бурова Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Дементий Георгиевич

Рождение ребёнка
1809 или 1812

Сын: Буров Андрей Дементьевич

Отец ребёнка: Буров Дементий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 17.12.1811

Сын: Буров Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Буров Дементий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.