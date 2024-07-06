Бурова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809 или 1812
Отец ребёнка: Буров Дементий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 17.12.1811
Отец ребёнка: Буров Дементий Георгиевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно