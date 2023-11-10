Шпаркина (Ермолаева) Алимпиада (Епистимия) Максимовна
Место рождения
Дата рождения29.10.1883
Дата смерти06.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1883
Отец: Ермолаев Максим Михайлович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Около 10.02.1902 ст.
Пыжи, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шустов Александр Иванович
Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Козлова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Виноградова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
06.05.1918
Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич
Смерть
06.01.1961
дер. Вороны Оленинский р-н Калининская обл.