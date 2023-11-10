Шпаркина (Ермолаева) Алимпиада (Епистимия) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаркина (Ермолаева) Алимпиада (Епистимия) Максимовна

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Место рождения

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

29.10.1883

Дата смерти

06.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1883

Отец: Ермолаев Максим Михайлович

Мать: Марфа Ивановна

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Около 10.02.1902 ст.

Муж: Шпаркин Иван Ананьевич

Пыжи, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шустов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Козлова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шустов Никита Иванович

Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Виноградова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Шпаркин Егор Иванович

Отец ребёнка: Шпаркин Иван Ананьевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
06.01.1961
дер. Вороны Оленинский р-н Калининская обл.
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