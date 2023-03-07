Ермолаев Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Максим Сергеевич

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Место рождения

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

03.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1844

Отец: Михаил Сергеевич

Мать: Аксинья Степановна

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
10.01.1869

Жена: Марфа Ивановна

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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