Ермолаев Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1844
Отец: Михаил Сергеевич
Мать: Аксинья Степановна
Бракосочетание
10.01.1869
Жена: Марфа Ивановна
Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно