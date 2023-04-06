Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1821
Отец: Сергей Васильевич
Мать: Фекла Григорьевна
Бракосочетание
23.01.1844
Жена: Аксинья Степановна
Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1844
Сын: Ермолаев Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Аксинья Степановна
Смерть
Неизвестно