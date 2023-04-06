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Михаил Сергеевич

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Место рождения

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

30.10.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1821

Отец: Сергей Васильевич

Мать: Фекла Григорьевна

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
23.01.1844

Жена: Аксинья Степановна

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1844

Сын: Ермолаев Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Аксинья Степановна

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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